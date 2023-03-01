К вопросу об уровне технологического исполнения новинки.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Уже в этом месяце в Diablo IV пройдёт открытое бета-тестирование, которое можно воспринимать как своеобразную демоверсию перед сравнительно скорым релизом. Вчера разработчики из Blizzard провели сессию вопросов-ответов, в рамках которых озвучили и системные требования открытой «беты». Забегая немного вперёд, отметим, что для соответствия минимальным требованиям вам достаточно обладать компьютером родом из 2011—2012 года. Так что если у вас в системном блоке установлено более молодое и совершенное «железо», то проблем с Diablo IV не должно быть никаких.

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Итак, минимальные системные требования:

процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX-8100;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon R9 280;

45 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;

операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования:

процессор: Intel Core i5-4670K или AMD Ryzen 3 1300X;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 970;

45 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;

операционная система Windows 10.

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Бета-тестирование для предзаказчиков Diablo IV пройдёт с 17 по 20 марта, для всех остальных — с 24 по 27 марта. Непосредственно релиз игры запланирован на 6 июня.