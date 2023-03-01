Почти за три года своего существования симулятор бездорожья SnowRunner сформировал вокруг себя преданную армию поклонников, которые с удовольствием возвращаются в проект при старте новых сезонов и при выходе контентных обновлений. На сегодняшний день число любителей месить грязь в условиях сурового северного климата перевалило за 10 миллионов человек, о чём разработчики из Saber Interactive с гордостью сообщили в соцсетях.
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Достижению данного результата в значительной степени поспособствовал недавний старт девятого сезона контентной поддержки SnowRunner, благодаря которому в игре появилась новая автомобильная техника и новая активность, выражающаяся в тушении пожаров в одной из канадских провинций.
В конце апреля SnowRunner отметит третью годовщину со дня выпуска, и, скорее всего, данное событие приправят выпуском нового контента.