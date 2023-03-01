Это вдобавок к игре про Агента 007.

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3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

После того, как IO Interactive обрела независимость от чужих хотелок, коллектив получил возможность самостоятельно решать, какие игры разрабатывать, а какие — нет. Компания продолжила поддерживать Hitman 3, трудится над новой игровой историей Агента 007, и ещё параллельно корпит над фэнтезийной онлайн-RPG, о чём официально сообщила несколько часов назад.

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В подробности IOI вдаваться не стала; известно лишь, что проект будет принадлежать к новой франшизе, а мир в нём будет создан с нуля. Разработчики опубликовали арт с изображением местных игровых рас, так что можно сделать вывод, что перед нами предстанет классический фэнтезийный проект с гномами, эльфами, магией, волшебными существами и прочими прелестями жанра.

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О сроках завершения работ, не говоря уже о сдаче в релиз, пока говорить слишком преждевременно.