Игровая студия CD Projekt RED добилась полной совместимости их популярного ролевого экшена Cyberpunk 2077 с портативным компьютером Steam Deck. Соответствующая информация была обнародована в официальном микроблоге игры и, например, на странице в Steam.
реклама
Полная совместимость Cyberpunk 2077 с игровым устройством от Valve означает, что проект смог пройти все проверки, включая тесты с производительностью, графикой, управлением и доступностью. Здесь важно отметить, что Cyberpunk 2077 можно было и раньше запустить на Steam Deck, но о полной совместимости CD Projekt RED смогла заявить только сейчас.
В скором времени после написания данной заметки в YouTube должны появиться сравнительные тестирования с замером FPS на Steam Deck с запущенной игрой. Cyberpunk 2077 стала третьим проектом от CDPR, получившим совместимость с «карманным» устройством от Valve. Раньше техническое достижение получили «Ведьмак 3» и «Кровная вражда: Ведьмак. Истории».
Что до Cyberpunk 2077 в её нынешнем виде, то у игры всё хорошо: 79 % положительных отзывов (ждём перехода на психологическую отметку в 80 %) при более 522 тысячах написанных в Steam. Проект получил награду Steam в категории «Любимое дитя 2022».