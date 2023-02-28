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Шведское издательство Paradox Interactive собирается провести в ближайшее время Paradox Announcement Show — презентацию новых проектов от внутренних студий и партнёров компании. Детали презентации издательство раскрыло именно сейчас, также Paradox Interactive заключила партнёрское соглашение с Xbox, о чём и поспешило заявить.

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В рамках Paradox Announcement Show должны состояться анонсы трёх новых проектов от следующих компаний:

финская студия Colossal Order, известная по стратегии Cities: Skylines;

калифорнийская студия Paradox Tectonic под управлением бывшего руководителя разработки The Sims;

студия Harebrained Schemed из Сиэтла, которую мы знаем по трилогии Shadowrun и BattleTech.

В рамках готовящегося шоу Paradox Interactive также расскажет о новом контенте для уже выпущенных игр издательства. Точно подтверждено, что свои DLC получат Crusader Kings III и Europa Universalis IV. Проекты в рамках издательской инициативы Paradox Arc тоже будет особым образом отмечены.

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Paradox Announcement Show пройдёт 6 марта текущего года в тесной партнёрской связке с Xbox, начало трансляции намечено на 20:00 по Москве. Шоу можно будет посмотреть на YouTube и Twitch.