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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Paradox Interactive вместе с Xbox устроит 6 марта шоу с анонсами новых игр и не только
Такие вещи всегда радуют.
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Шведское издательство Paradox Interactive собирается провести в ближайшее время Paradox Announcement Show — презентацию новых проектов от внутренних студий и партнёров компании. Детали презентации издательство раскрыло именно сейчас, также Paradox Interactive заключила партнёрское соглашение с Xbox, о чём и поспешило заявить.

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В рамках Paradox Announcement Show должны состояться анонсы трёх новых проектов от следующих компаний:

  • финская студия Colossal Order, известная по стратегии Cities: Skylines;
  • калифорнийская студия Paradox Tectonic под управлением бывшего руководителя разработки The Sims;
  • студия Harebrained Schemed из Сиэтла, которую мы знаем по трилогии Shadowrun и BattleTech.

В рамках готовящегося шоу Paradox Interactive также расскажет о новом контенте для уже выпущенных игр издательства. Точно подтверждено, что свои DLC получат Crusader Kings III и Europa Universalis IV. Проекты в рамках издательской инициативы Paradox Arc тоже будет особым образом отмечены.

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Paradox Announcement Show пройдёт 6 марта текущего года в тесной партнёрской связке с Xbox, начало трансляции намечено на 20:00 по Москве. Шоу можно будет посмотреть на YouTube и Twitch.

#paradox interactive
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Oleg Cziganov
21:06
Так вы только подтвердили,что у вас мозгов нет, слепой,глухой и неграмотный,больше одного варианта у вас рассмотреть не получается,вы видимо в школе двоечником были и работаете дворником,а в свободное...
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Это Я
21:05
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миша беляк
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Известно, потенциал мобилизации составляет 10% населения, то есть до 4млн. чел. в Украине. За год у нее выбыло около 200тыс. военных. Значит 20 лет Украина может воевать с нами.
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REY_B_
21:00
"Напоминает шизика!" - Задним умом. Много лет все верили в "бабло это главное". А сейчас приплыли, что поезда технические какашки с завода на завод перевезти не могут. И толи ещё будет! Стандартная "...
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Bernigan
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Зачем перевыпуск? Эта игра уже есть и норм выглядит, кто захочет - поиграет, нужно делать новое, а не переиздавать старое, причём это старое не какая то великая игра прям, и вряд ли у неё миллионы фан...
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REY_B_
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