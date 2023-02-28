Продолжение истории — будет.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Фанаты Elden Ring уже на протяжении года надеются, что студия FromSoftware не оставит их без продолжения истории или хотя бы без крупного сюжетного дополнения. Когда начало казаться, что надежды напрасны, разработчики объявили, что действительно корпят над сюжетным дополнением под названием Shadow of the Erdtree.

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К сожалению, никаких подробностей аддона кроме его концепт-арта нет, поэтому неизвестно, с чем нам предстоит иметь дело. Кроме того, в своей публикации FromSoftware заявила, что дополнение находится в производстве, не уточняя, сколько времени ещё займёт сей процесс.

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Напомним, что Elden Ring стала главным игровым релизом 2022 года, получила массу наград и сформировала вокруг себя любящую аудиторию.