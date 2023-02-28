Игра выйдет в будущем году на ПК и консолях.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Разработчики из студии Camel 101, которые ранее выпустили ужастик Those Who Remain, собираются в очередной раз выступить в хорошо знакомом для себя жанре. Команда авторов анонсировала Beneath, который всем своим внешним видом отсылает не только к «выживательным» проектам, но ещё и к F.E.A.R. Параллельно с анонсом также был представлен трейлер.

реклама

Главный герой Beneath — глубоководный дайвер Ной Куинна, которому нужно выбраться из подводного мира, где происходит всякое плохое и сверхъестественное. Сражаться нашему дайверу придётся не только с представленными в игре монстрами, но и своим помутившемся рассудком. Ведь каждая встреча с врагом — это проверка психики нашего героя на крепость.

Ной Куинна будет использовать в своих вылазках водолазный костюм, поскольку исследовать ему придётся не только подводные станции, но и дно океана. Для данной игры разработчики обещают реализовать адаптивный искусственный интеллект, полностью настраиваемое оружие и разрушаемое окружение.

«Используйте боеприпасы с умом! Вам будет доступно множество оружия, однако количество боеприпасов ограничено — их нужно собирать. Берегите свое психическое здоровье, ведь вам придется столкнуться с множеством ужасов, находящихся за гранью разумного.

Для выживания нужно быть сообразительным. Огнестрельное оружие не всегда может вас спасти.Собирайте информацию из своего окружения и раскрывайте тайны глубин. Используйте свои смекалку и оружие, чтобы сражаться с различными существами — от самых безобидных до неудержимых», — гласит официальное описание Beneath в магазине Steam.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Релиз Beneath должен состояться в 2024 году на ПК (Steam), Xbox Series X|S и PlayStation 5. Страница игры в магазине Valve даёт понять, что у игры будет перевод на русский язык.