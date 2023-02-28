Разработчики из студии Camel 101, которые ранее выпустили ужастик Those Who Remain, собираются в очередной раз выступить в хорошо знакомом для себя жанре. Команда авторов анонсировала Beneath, который всем своим внешним видом отсылает не только к «выживательным» проектам, но ещё и к F.E.A.R. Параллельно с анонсом также был представлен трейлер.
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Главный герой Beneath — глубоководный дайвер Ной Куинна, которому нужно выбраться из подводного мира, где происходит всякое плохое и сверхъестественное. Сражаться нашему дайверу придётся не только с представленными в игре монстрами, но и своим помутившемся рассудком. Ведь каждая встреча с врагом — это проверка психики нашего героя на крепость.
Ной Куинна будет использовать в своих вылазках водолазный костюм, поскольку исследовать ему придётся не только подводные станции, но и дно океана. Для данной игры разработчики обещают реализовать адаптивный искусственный интеллект, полностью настраиваемое оружие и разрушаемое окружение.
«Используйте боеприпасы с умом! Вам будет доступно множество оружия, однако количество боеприпасов ограничено — их нужно собирать. Берегите свое психическое здоровье, ведь вам придется столкнуться с множеством ужасов, находящихся за гранью разумного.
Для выживания нужно быть сообразительным. Огнестрельное оружие не всегда может вас спасти.Собирайте информацию из своего окружения и раскрывайте тайны глубин. Используйте свои смекалку и оружие, чтобы сражаться с различными существами — от самых безобидных до неудержимых», — гласит официальное описание Beneath в магазине Steam.
Релиз Beneath должен состояться в 2024 году на ПК (Steam), Xbox Series X|S и PlayStation 5. Страница игры в магазине Valve даёт понять, что у игры будет перевод на русский язык.