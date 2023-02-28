Говорят, что как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Когда весной прошлого года в продажу поступил ролевой экшен Babylon’s Fall, всем сразу стало понятно, что перед нами нежилец. Проект был посредственным во всех аспектах, поэтому ни для кого не стало неожиданностью, когда спустя несколько месяцев — осенью прошлого года — разработчики из PlatinumGames сообщили о постепенном прекращении поддержки своего творения.
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Точка в истории Babylon’s Fall была поставлена сегодня, когда представители студии официально поблагодарили всех за игру и сообщили о закрытии её серверов.
Расстраиваться по этому поводу не стоит: перед нами весьма частое явление в игровой промышленности. В конце концов, не всем играм суждено быть популярными и сохранять аудитории на протяжении десятков лет.