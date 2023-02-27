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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Obsidian представила обновлённое издание The Outer Worlds с усовершенствованной графикой
Графика — основное, но не единственное изменение.
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Хотя космическая ролевая игра The Outer Worlds от студии Obsidian Entertainment вышла совсем недавно в исторической перспективе — всего в 2019 году — но в графическом плане звёзд с неба данный проект даже тогда не хватал. Через неделю с небольшим этот недостаток будет исправлен: сегодня было представлено обновлённое издание The Outer Worlds с подзаголовком Spacer’s Choice Edition.

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В состав обновлённого издания входит улучшенная графика, несколько сравнительных кадров которой можно увидеть в анонсирующем видеоролике. Помимо этого в Spacer’s Choice Edition включена полная поддержка контроллера DualSense для PlayStation 5, повышена производительность, а также исправлены анимации персонажей.

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Релиз усовершенствованной версии The Outer Worlds состоится 7 марта на актуальных платформах, коими являются только PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

#obsidian entertainment #the outer worlds
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