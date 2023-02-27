Портал TrueAchievements решил подсчитать, насколько успешным стал запуск дебютного боевика Atomic Heart от кипрской студии Mundfish в рамках отдельно взятой платформы — Xbox. Путём хитрых подсчётов с использованием своей базы данных в TrueAchievements пришли к выводу, что на Xbox в первую неделю в Atomic Heart сыграли 120 тысяч пользователей, что примерно на 20 тысяч больше, чем у Hogwarts Legacy — предыдущего «рекордсмена» 2023 года.
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При этом необходимо помнить одну решающую деталь: Atomic Heart распространяется в том числе по подписке Xbox Game Pass, тогда как Hogwarts Legacy — нет. Проще говоря, статистика Atomic Heart может быть раздутой за счёт тех, кто проходили новинку просто потому, что она появилась у них в и так оплачиваемой подписке, в то время как все пользователи Hogwarts Legacy целенаправленно выложили за неё кругленькую сумму.
Официальной статистики продаж Atomic Heart пока нет. И что-то нам подсказывает, что если бы она была существенной, то девелоперы бы ею уже поделились.