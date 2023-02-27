Несмотря на то, что Star Citizen любят представлять как некую «финансовую пирамиду», которая непременно рухнет, на практике разработка проекта продолжается, а студия Cloud Imperium Games по несколько раз в год проводит периоды бесплатного доступа, призванные убедить геймеров в том, что игра существует, работоспособна и готова к приёму их денежек.
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Сегодня же стало известно, что с сентября 2022 года, когда сборы на производство Star Citizen превысили полмиллиарда долларов, и по сегодняшний день удалось собрать дополнительно ещё $50 миллионов, тем самым доведя общий бюджет проекта до $550 миллионов.
Примечательно, что сборы за прошлый год примерно на треть превышают таковые за 2021 год. Проще говоря, машина работает, деньги прибывают в огромных количествах, однако сроки сдачи Star Citizen в полноценный релиз от этого нисколечко не приближаются. Даже наоборот: как ранее отмечал руководитель разработки Крис Робертс, постоянно увеличивающийся бюджет загоняет девелоперов в ловушку необходимости его оправдывать в плане игровых возможностей и насыщения игрового мира.
По всей видимости, нам придётся смириться с реальностью такого существования Star Citizen. Так сказать, век живи, век разрабатывайся.