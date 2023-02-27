Разработчики из шведской студии Systemic Reaction, которая входит в состав Avalanche Studios Group, назвали точную дату релиза своего фэнтезийного роглайт-экшена с открытым миром Ravenbound. Данный проект был анонсирован на прошедшей выставке gamescom 2022 в августе, и до недавнего времени про его дату релиза ничего не было известно.
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Как оказалось, ждать выхода осталось недолго: Ravenbound поступит в продажу уже 30 марта на ПК, по такому случаю разработчики приготовили отдельный трейлер. Действия игры происходят во вдохновлённом скандинавском фольклором фэнтезийном мире Авальт. Геймер здесь может повстречать врагов из разных сказок, превратиться в ворона и прокачать своего героя с помощью карточек с умениями.
Ravenbound на момент своего релиза будет снабжён текстовым переводом на русский язык, но прямо сейчас страница с проектом в Steam недоступна для жителей России и Беларуси.