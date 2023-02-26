Да мы тут все надеемся. Проект культовый.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Когда в далёком и безмятежном 2009 году состоялся релиз Dragon Age Origins, данный проект даже на то время уже выглядел морально устаревшим в плане технической составляющей в целом и графической — в частности. Учитывая, что во всех остальных аспектах «Начало» можно смело называть шедевром всех времён и народов, логично предположить, что когда-нибудь волна ремастеринга докатится и до него.

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Надежду на это, например, выразил ведущий сценарист Dragon Age Origins Дэвид Гейдер, который также придерживается мнения о том, что «Начало» на момент своего релиза сильно уступало другим играм в графическом аспекте. По мнению Гейдера, было бы здорово увидеть Dragon Age Origins с современными графическими наворотами эпохи PlayStation 5.

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Стоит отметить, что в своё время Electronic Arts уже решилась на ремастеринг всей трилогии Mass Effect, на фоне чего фанаты Dragon Age обрели надежду. Учитывая современные технологии, процесс не должен занимать слишком много времени, однако сам Гейдер считает, что издательство решится на обновление Dragon Age Origins только в том случае, если будет уверено в том, что затраты на данный процесс окупятся сторицей.