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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Похоже, EA уже планирует выпустить ремейки Dead Space 2 и Dead Space 3
Что называется, кто бы сомневался.
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В конце января Electronic Arts вместе со студией EA Motive выпустили в свет ремейк Dead Space. Проект получил тёплые отзывы, и, очевидно, в издательстве уже потирают ручки, предвкушая возможность выпуска ремейков и последующих двух частей серии. В конце концов, почему Capcom с её ремейками Resident Evil можно, а EA с Dead Space нельзя? И вот, сегодня в Сети появилась информация о том, что Electronic Arts и впрямь готовится обновить всю хоррор-франшизу про выживание в условиях космических станций.

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Как пишут пользователи, им на почту начали приходить письма от Electronic Arts, являющиеся опросниками, зондирующими мнение геймеров касательно возможного выпуска ремейков Dead Space 2 и Dead Space 3. По мнению пользователей, дальнейшие шаги EA предельно очевидны: ремейки уже находятся в производстве, а опросники были разосланы в целях имитации заинтересованности в общественном мнении.

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О том, что в ремейке первой части оставлены намёки на всю обновлённую франшизу, стало известно практически сразу после выхода обновлённого Dead Space. В любом случае, крайне маловероятно, что процесс будет быстрым: работа над ремейком первой части серии заняла несколько лет, так что пройдёт ещё не один год, прежде чем мы официально услышим о планах Electronic Arts.

#electronic arts #dead space #ea motive #dead space remake
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