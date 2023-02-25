Что называется, кто бы сомневался.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

В конце января Electronic Arts вместе со студией EA Motive выпустили в свет ремейк Dead Space. Проект получил тёплые отзывы, и, очевидно, в издательстве уже потирают ручки, предвкушая возможность выпуска ремейков и последующих двух частей серии. В конце концов, почему Capcom с её ремейками Resident Evil можно, а EA с Dead Space нельзя? И вот, сегодня в Сети появилась информация о том, что Electronic Arts и впрямь готовится обновить всю хоррор-франшизу про выживание в условиях космических станций.

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Как пишут пользователи, им на почту начали приходить письма от Electronic Arts, являющиеся опросниками, зондирующими мнение геймеров касательно возможного выпуска ремейков Dead Space 2 и Dead Space 3. По мнению пользователей, дальнейшие шаги EA предельно очевидны: ремейки уже находятся в производстве, а опросники были разосланы в целях имитации заинтересованности в общественном мнении.

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О том, что в ремейке первой части оставлены намёки на всю обновлённую франшизу, стало известно практически сразу после выхода обновлённого Dead Space. В любом случае, крайне маловероятно, что процесс будет быстрым: работа над ремейком первой части серии заняла несколько лет, так что пройдёт ещё не один год, прежде чем мы официально услышим о планах Electronic Arts.