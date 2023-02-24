Есть, на что посмотреть, а это в подобных трейлерах главное.

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

MSI 3060 за 30 тр в Регарде

MSI 3060 за 30 тр в Регарде

В рамках мероприятия State of Play, прошедшего сегодня поздней ночью, было показано мало интересного. Приятным исключением стала публикация свежего геймплейного трейлера ремейка Resident Evil 4, в котором нам показали, как Леон Кеннеди справляется с поставленными перед ним задачами, используя широкий арсенал вооружений и приспособлений.

реклама

Релиз обновлённой версии Resident Evil 4 состоится ровно через месяц — 24 марта — на актуальных платформах, коими в наши дни считаются только PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Отметим, что ремейк — это воссоздание проекта с нуля при сохранении его действующих лиц, локаций и сюжетной линии.