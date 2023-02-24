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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Леон решает проблемы в свежем трейлере ремейка Resident Evil 4
Есть, на что посмотреть, а это в подобных трейлерах главное.
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В рамках мероприятия State of Play, прошедшего сегодня поздней ночью, было показано мало интересного. Приятным исключением стала публикация свежего геймплейного трейлера ремейка Resident Evil 4, в котором нам показали, как Леон Кеннеди справляется с поставленными перед ним задачами, используя широкий арсенал вооружений и приспособлений.

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Релиз обновлённой версии Resident Evil 4 состоится ровно через месяц — 24 марта — на актуальных платформах, коими в наши дни считаются только PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Отметим, что ремейк — это воссоздание проекта с нуля при сохранении его действующих лиц, локаций и сюжетной линии.

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#capcom #resident evil 4 #resident evil 4 remake
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