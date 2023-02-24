На это ушло меньше двух недель.

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

MSI 3060 за 30 тр в Регарде

MSI 3060 за 30 тр в Регарде

С момента релиза Hogwarts Legacy прошло всего лишь две недели, за это время проект успел разойтись внушительным тиражом в 12 миллионов копий, а общая выручка превысила 850 млн долларов.

реклама

Таких внушительных показателей разработчикам удалось достичь даже без релиза на консолях прошлого поколения, который состоится чуть позже. Так, на PS4 и Xbox One игра выйдет 4 апреля, а на Nintendo Switch — 25 мюля.

Невероятные продажи Hogwarts Legacy обошли по своим темпам все предыдущие релизы компании Warner Bros. Games и установили рекорды на всех имеющихся платформах. В дополнение к этому, Hogwarts Legacy стала самой популярной однопользовательской игрой на Twitch, собрал в пике 1,28 млн зрителей.

Руководитель игрового подразделения Warner Bros. Entertainment поблагодарил игроков за теплый приём новинки и отметил старания разработчиков из Avalanche Software.

рекомендации 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 25 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Скорее всего, на темпы продаж PC-версии игры в будущем повлияют старания хакерши Empress, которая, как и обещала ранее, сумела обойти защиту Denuvo и взломать релизную версию Hogwarts Legacy. На все эти штуки у талантливой энтузиастки ушло менее двух недель.