С момента релиза Hogwarts Legacy прошло всего лишь две недели, за это время проект успел разойтись внушительным тиражом в 12 миллионов копий, а общая выручка превысила 850 млн долларов.
реклама
Таких внушительных показателей разработчикам удалось достичь даже без релиза на консолях прошлого поколения, который состоится чуть позже. Так, на PS4 и Xbox One игра выйдет 4 апреля, а на Nintendo Switch — 25 мюля.
Невероятные продажи Hogwarts Legacy обошли по своим темпам все предыдущие релизы компании Warner Bros. Games и установили рекорды на всех имеющихся платформах. В дополнение к этому, Hogwarts Legacy стала самой популярной однопользовательской игрой на Twitch, собрал в пике 1,28 млн зрителей.
Руководитель игрового подразделения Warner Bros. Entertainment поблагодарил игроков за теплый приём новинки и отметил старания разработчиков из Avalanche Software.
Скорее всего, на темпы продаж PC-версии игры в будущем повлияют старания хакерши Empress, которая, как и обещала ранее, сумела обойти защиту Denuvo и взломать релизную версию Hogwarts Legacy. На все эти штуки у талантливой энтузиастки ушло менее двух недель.