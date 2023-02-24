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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Продажи Hogwarts Legacy превысили 12 миллионов копий, с просмотрами игры на Twitch тоже все хорошо
На это ушло меньше двух недель.
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С момента релиза Hogwarts Legacy прошло всего лишь две недели, за это время проект успел разойтись внушительным тиражом в 12 миллионов копий, а общая выручка превысила 850 млн долларов.

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Таких внушительных показателей разработчикам удалось достичь даже без релиза на консолях прошлого поколения, который состоится чуть позже. Так, на PS4 и Xbox One игра выйдет 4 апреля, а на Nintendo Switch — 25 мюля.

Невероятные продажи Hogwarts Legacy обошли по своим темпам все предыдущие релизы компании Warner Bros. Games и установили рекорды на всех имеющихся платформах. В дополнение к этому, Hogwarts Legacy стала самой популярной однопользовательской игрой на Twitch, собрал в пике 1,28 млн зрителей.

Руководитель игрового подразделения Warner Bros. Entertainment поблагодарил игроков за теплый приём новинки и отметил старания разработчиков из Avalanche Software.

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Скорее всего, на темпы продаж PC-версии игры в будущем повлияют старания хакерши Empress, которая, как и обещала ранее, сумела обойти защиту Denuvo и взломать релизную версию Hogwarts Legacy. На все эти штуки у талантливой энтузиастки ушло менее двух недель.

#hogwarts legacy #wb games #avalanche software
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