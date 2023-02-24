Вчера поздним вечером в Steam состоялся релиз стратегии Company of Heroes 3 про сражения Второй мировой войны на Средиземноморском театре военных действий. Особых надежд на данный проект игроки не возлагали, и, как выяснилось вскоре после релиза, совершенно правильно делали. На момент написания данной заметки средний пользовательский рейтинг новинки в Steam составлял всего 56 %, а пиковый «онлайн» составил 36 646 человек.
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И если с «онлайном» всё понятно — судить о нём пока рано, поскольку первые реальные результаты станут известны в ближайшие выходные дни, — то вот с пользовательскими оценками всё куда серьёзнее. Как отмечают геймеры, перед нами крайне «сырая» игра, лишённая баланса, и в целом представляющая собой, скорее, оболочку того, что собирались делать разработчики.
Во всей этой истории удивителен тот факт, что разработка Company of Heroes 3 велась при участии так называемого общественного Совета, когда группа фанатов серии вела прямую связь с разработчиками на тему реализации тех или иных идей в новинке. По всей видимости, все эти идеи были либо отвергнуты девелоперами, либо наоборот — были приняты. Во втором случае возникают вопросы к членам этого «Совета», что, конечно, нисколечко не снимает ответственности непосредственно со студии Relic Entertainment.