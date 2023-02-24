Что было в высшей степени предсказуемо.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Вчера поздним вечером в Steam состоялся релиз стратегии Company of Heroes 3 про сражения Второй мировой войны на Средиземноморском театре военных действий. Особых надежд на данный проект игроки не возлагали, и, как выяснилось вскоре после релиза, совершенно правильно делали. На момент написания данной заметки средний пользовательский рейтинг новинки в Steam составлял всего 56 %, а пиковый «онлайн» составил 36 646 человек.

реклама

И если с «онлайном» всё понятно — судить о нём пока рано, поскольку первые реальные результаты станут известны в ближайшие выходные дни, — то вот с пользовательскими оценками всё куда серьёзнее. Как отмечают геймеры, перед нами крайне «сырая» игра, лишённая баланса, и в целом представляющая собой, скорее, оболочку того, что собирались делать разработчики.

рекомендации 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 25 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Во всей этой истории удивителен тот факт, что разработка Company of Heroes 3 велась при участии так называемого общественного Совета, когда группа фанатов серии вела прямую связь с разработчиками на тему реализации тех или иных идей в новинке. По всей видимости, все эти идеи были либо отвергнуты девелоперами, либо наоборот — были приняты. Во втором случае возникают вопросы к членам этого «Совета», что, конечно, нисколечко не снимает ответственности непосредственно со студии Relic Entertainment.