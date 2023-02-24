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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Следующей игрой NetherRealm действительно станет Mortal Kombat 12
И релиз, судя по всему, состоится в этом году.
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О том, что в стенах коллектива NetherRealm Studios куётся новый файтинг, очень давно и очень мало для кого является секретом. Тайной оставалось лишь одно — речь идёт о новой игре серии Mortal Kombat или же Injustice. По логике, учитывая относительно недавний релиз Mortal Kombat 11, имело смысл сначала выпустить новую часть Injustice, но у разработчиков и издателей своя логика, поэтому сегодня стало известно, что глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав в ходе своего общения с инвесторами проронил несколько слов на тему Mortal Kombat 12.

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Оказывается, именно MK12 — это следующая игра NetherRealm Studios, и что её производство уже находится на этапах, близких к финишной линии. По крайней мере, в издательстве рассчитывают на то, что Mortal Kombat 12 выйдет в свет до конца текущего года.

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Очевидно, что полноценный анонс новинки нам ещё только предстоит, но на данном этапе неясно, когда это произойдёт.

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