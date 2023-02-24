Разработчики из уважаемой бельгийской студии Larian сообщили, что релиз партийной ролевой игры Baldur’s Gate 3 состоится 31 августа текущего года. Данная информация была обнародована в рамках презентации State of Play от компании Sony. Появление на таком мероприятии означает также расширение платформенной географии проекта — он выйдет и на PlayStation 5, тоже 31 августа.
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По случаю анонса PS5-версии Baldur’s Gate 3 представили отдельный трейлер и также пообещали, что между версиями игры на Windows, macOS и PS5 будет реализована кросс-прогрессия. На официальном канале Larian Studios в YouTube также появилось видео, в котором актёр Дж. К. Симмонс озвучивает генерала Кетерика Торма.
Наконец, разработчики пообещали, что все покупатели Baldur’s Gate 3 в раннем доступе получат бесплатное обновление до цифрового Deluxe-издания. Системные требования PC-версии проекта бельгийцам пришлось слегка приподнять, поскольку за время тестирования качество графики заметно улучшилось. Теперь для запуска партийной RPG требуется наличие видеокарты Nvidia GTX 970 (или RX 480 от AMD), 8 Гбайт оперативной памяти и процессоры уровня Intel i5-4690 или AMD FX 8350.
В настоящий момент Baldur’s Gate 3 имеет 87 % положительных отзывов в Steam из более 52 тысяч написанных. Страница с игрой доступна в России и Беларуси.