Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Финальная версия Baldur’s Gate 3 выйдет 31 августа — в том числе и на PS5
А вот про версию игры для Xbox Series X|S бельгийцы пока молчат.
рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр

Разработчики из уважаемой бельгийской студии Larian сообщили, что релиз партийной ролевой игры Baldur’s Gate 3 состоится 31 августа текущего года. Данная информация была обнародована в рамках презентации State of Play от компании Sony. Появление на таком мероприятии означает также расширение платформенной географии проекта — он выйдет и на PlayStation 5, тоже 31 августа.

реклама

По случаю анонса PS5-версии Baldur’s Gate 3 представили отдельный трейлер и также пообещали, что между версиями игры на Windows, macOS и PS5 будет реализована кросс-прогрессия. На официальном канале Larian Studios в YouTube также появилось видео, в котором актёр Дж. К. Симмонс озвучивает генерала Кетерика Торма.

Наконец, разработчики пообещали, что все покупатели Baldur’s Gate 3 в раннем доступе получат бесплатное обновление до цифрового Deluxe-издания. Системные требования PC-версии проекта бельгийцам пришлось слегка приподнять, поскольку за время тестирования качество графики заметно улучшилось. Теперь для запуска партийной RPG требуется наличие видеокарты Nvidia GTX 970 (или RX 480 от AMD), 8 Гбайт оперативной памяти и процессоры уровня Intel i5-4690 или AMD FX 8350.

рекомендации
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

В настоящий момент Baldur’s Gate 3 имеет 87 % положительных отзывов в Steam из более 52 тысяч написанных. Страница с игрой доступна в России и Беларуси.

#larian studios #baldurs gate 3
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Детали девятого патча для Baldur’s Gate 3: класс паладина, новая система реакций и Минск
Baldur’s Gate 3 выйдет в августе 2023-го, но точной даты мы пока не знаем
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США пытаются заставить Индию отказаться от российских истребителей Су-57 в пользу своих F-35
32
Китай строит военные корабли быстрее, чем любая страна, США не поспевают за ВМС НОАК – Пентагон
16
Бенчмарк-тесты и анализ производительности Atomic Heart
74
Есть ли будущее у экранов OLED - разбираем предрассудки
59
Зачем нужен кронштейн для монитора
15
Обзор всех полезных новшеств Windows 11 22H2 в 2023 году. Часть 2
23
9 способов ускорить ваш старый ПК
56
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
27
Как защитнику Отечества приобрести Apple iPhone 14 128Gb со скидкой 50%, инструкция
9
О высоком искусстве комментирования на Overclokers.ru
45

Сейчас обсуждают

saf-saf
02:45
Украина уже испробовала поставленные США дальнобойные ракеты GLSDB по целям на Донбассе
MrPegge
02:39
У жены на айфоне всяких сервисов наотрубали, она ругается. Санкции вынуждают людей пользовать андроид
Как защитнику Отечества приобрести Apple iPhone 14 128Gb со скидкой 50%, инструкция
MaxA
02:38
Я лучше всего запомнил его "Воюй не числом, а умением"
Макгрегор: Россия разгромит ВСУ с помощью тактики Суворова
saf-saf
02:37
Не мешки ворочать. Сидит тут ЦИПсО мясоробот, шпарит по методичке укроупоротой и че-то там рассказывает про беларусь. Кастрюлю поправь и готовься к земле)))
Украина уже испробовала поставленные США дальнобойные ракеты GLSDB по целям на Донбассе
dagnoparte
02:35
не важно кому выделили, отдавать их с процентами только украине))))))
Республиканцы потребовали от Байдена отчитаться за 113 миллиардов долларов, «выделенных на Украину»
RandomXP
02:32
Красиво. АМД показало, что может себе позволить выпустить противника на пол шага вперёд, показав мнимую слабость, а потом, получив конкретного конкурента, представить/доработать продукт, полностью это...
Ryzen 9 7950X3D показал ощутимый прирост быстродействия памяти в режиме высокой эффективности
Вадим Андриевский
02:23
Ну и замечательно. Ваще не нужная информация.
Материнские платы ASRock на базе чипсетов Intel 600 и 700 поддерживают небинарные модули DDR5
Вадим Андриевский
02:04
В режиме - Дна .так точнее.
Ryzen 9 7950X3D показал ощутимый прирост быстродействия памяти в режиме высокой эффективности
Luck-AD
02:04
Ну а под эту марочку медленно введут что на шару (после втюхивания тоннами рекламы) только знатное "мыльцо" из-за пи***ц какого низкого битрейта... где будет очень тяжко даже текст в видео рассмотреть...
YouTube хочет сделать разрешение 1080р платным, повысив битрейт
Илья Ковалёвъ
02:02
Пешы пгавыльно: по-тан-це-вал
Новые видеокарты AMD RX 7600, RX 7700 и RX 7800 будут существенно дешевле RTX 4000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем