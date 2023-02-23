Разработчики из студии Hello Games рассказали в подробностях о патче 4.1 для космического приключения No Man’s Sky. Соответствующая информация появилась на официальном сайте проекта. Апдейт добавил новую экспедицию, универсальный звездолёт Utopia Speeder, улучшенную поддержку HDR и многое другое.
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Собственно, полный перечень реализованных «фишек» выглядит следующим образом:
- экспедиция «Утопия» в некогда процветающей системе Баккин;
- универсальный звездолёт Utopia Speeder, покрытый радиационно-стойкой бронёй;
- раздел «Чудеса» в каталоге — там игроки смогут увидеть свои самые интересные и странные открытия;
- улучшенная поддержка HDR;
- миссии Nexus и поддержка гироскопа на Nintendo Switch;
- дополнительные опции для настройки интерфейса;
- новый визор;
- поддержка устройства PS VR2.
Релиз обновления Fractal уже состоялся, с полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте.