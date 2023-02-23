Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В экшен Deathloop про петлю времени сыграли свыше пяти миллионов человек
На это потребовалось полтора года. Результат неплохой для проекта в таком жанре.
рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр

Осенью 2021 года в продажу поступил боевик Deathloop про петлю времени, где главному герою было необходимо уничтожить стражей местного мира, чтобы выбраться из этого порочного круга повторений и бесконечных попыток. Не секрет, что жанровая принадлежность Deathloop рассчитана на больших ценителей, и вот, сегодня стало известно, что таких ценителей набралось пять миллионов человек.

реклама

Важно понимать, что в случае с Deathloop количество сыгравших пользователей не равно количеству проданных копий: боевик доступен в составе подписки, где его наверняка опробовали многие, так сказать, за компанию.

рекомендации
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Deathloop разработана для платформ текущего поколения — PC, Xbox Series и PlayStation 5. Проект в своё время получил позитивные отзывы и также завоевал несколько наград.

#deathloop
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Руководитель Deathloop подтвердил, что вселенная игры связана со вселенной Dishonored
Экшен Deathloop получил патч с поддержкой AMD FSR 2.0 и расширенным фоторежимом
Arkane на фоне успеха Deathloop может отказаться от игр с линейными кампаниями
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США опасаются, что Китай вопреки санкциям передаст России эскадренные эсминцы Type 052
35
США пытаются заставить Индию отказаться от российских истребителей Су-57 в пользу своих F-35
32
Китай строит военные корабли быстрее, чем любая страна, США не поспевают за ВМС НОАК – Пентагон
11
Бенчмарк-тесты и анализ производительности Atomic Heart
66
Есть ли будущее у экранов OLED - разбираем предрассудки
56
Зачем нужен кронштейн для монитора
15
Обзор всех полезных новшеств Windows 11 22H2 в 2023 году. Часть 2
22
9 способов ускорить ваш старый ПК
31
Как заставить Steam увеличить скорость загрузки игр
20
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
17

Сейчас обсуждают

Dr Kazay
20:50
Где нфс. Нахер нам хрен на метле
Российская взломщица Empress уже разместила Hogwarts Legacy на торрентах
Альбина Кузнецова
20:49
Мясо подъехало - осталось разогреть
Министр обороны Украины подписал приказ об отправке сотрудников военкоматов на фронт
h2o
20:49
А моська видать сильна, раз лает на слона
На заседании ПА ОБСЕ представитель Латвии позволил себе выругаться матом в адрес российской делегации
Евгений Карауш
20:49
У меня на частоте 6000мгц результаты хуже чем на частоте 5600мгц из за того что профиль ХМР на частоте памяти 6000 мгц занижает частоту северного моста в двое.
К выходу Ryzen 7000X3D в BIOS плат MSI появились новые режимы, скорость памяти можно повысить до 17%
E. S.
20:48
На фронте и склады Или думаешь, им по 2 снаряда везут?
Склад боеприпасов ВСУ был уничтожен силами РФ – также сбиты вражеские БПЛА и Су-25
Альбина Кузнецова
20:48
Ещё чуть-чуть и не останется укропов!! Правда я не понимаю, почему тогда наши уже срочников хотят на фронт послать - КУДА зэки подевались, и предыдущие 300 тысяч контрактников??
Министр обороны Украины подписал приказ об отправке сотрудников военкоматов на фронт
Альбина Кузнецова
20:45
Не неси чушь, это специально чтобы измотать укропов!! Например, чтобы освободить Херсон - знаешь сколько укров полягло?? Ну и что- что наших больше, у нас населения в 3 раза больше, и зэков тоже. Баб...
Макгрегор: Россия разгромит ВСУ с помощью тактики Суворова
Kutuz
20:45
В полку местных мамкиных "военкоров" прибыло. Хотя в белгородской области и правда сегодня один Су-25 совершил жесткую посадку где-то в поле, но судя по всему, самолёт российский.
Склад боеприпасов ВСУ был уничтожен силами РФ – также сбиты вражеские БПЛА и Су-25
warmuza
20:44
будущее за АМД а потом опять за Интел
Что не так с Core i5-13400 – почему сегодня процессоры Intel в магазинах РФ такие дорогие
Дима Свитин
20:43
1. При установке любой винды сразу включаю через добавить компоненты Net Framework 3.0, 4.8 если нет 2. Visual C++ 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015-2022. X86 и x64 3. Java x86, x64. 4. Учетку делаю...
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем