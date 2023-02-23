Осенью 2021 года в продажу поступил боевик Deathloop про петлю времени, где главному герою было необходимо уничтожить стражей местного мира, чтобы выбраться из этого порочного круга повторений и бесконечных попыток. Не секрет, что жанровая принадлежность Deathloop рассчитана на больших ценителей, и вот, сегодня стало известно, что таких ценителей набралось пять миллионов человек.
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Важно понимать, что в случае с Deathloop количество сыгравших пользователей не равно количеству проданных копий: боевик доступен в составе подписки, где его наверняка опробовали многие, так сказать, за компанию.
Deathloop разработана для платформ текущего поколения — PC, Xbox Series и PlayStation 5. Проект в своё время получил позитивные отзывы и также завоевал несколько наград.