Ненужная секретность остаётся в прошлом?

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Если раньше различные распродажи, акции и так называемые фестивали в Steam были сюрпризами, то теперь Valve решила, что от этой ненужной в современном мире практики имеет смысл отказаться и сразу сказать, когда и чего следует ждать. Логика в этом предельно простая: зная, когда будет распродажа или акция, пользователь сможет спланировать свои траты и оставить «заначку» на покупку видеоигры.

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Как итог, Valve опубликовала полный список всех основных акций вплоть до конца года. И выглядит он следующим образом:

Фестиваль загадок: 20–27 февраля;

Фестиваль головоломок: 24 апреля – 1 мая;

Весенняя распродажа: 16–23 марта;

Фестиваль спорта: 15–22 мая;

«Играм быть»: 19–26 июня;

Летняя распродажа: 13–29 июля;

Фестиваль стелса: 24–31 июля;

Фестиваль визуальных новелл: 7–14 августа;

Фестиваль стратегий: 28 августа – 4 сентября;

Фестиваль шутемапов: 25 сентября – 2 октября;

«Играм быть»: 9–16 октября;

Возвращение хеллоуинского фестиваля «Страхи в Steam»: 26 октября – 2 ноября;

Осенняя распродажа: 21–28 ноября;

Зимняя распродажа: 21 декабря 2023 года — 4 января 2024 года.

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Отметим, что традиционно самой «жирной» и щедрой на скидки распродажей в Steam является зимняя. Но для любителей конкретных жанров также найдётся масса интересных предложений. Проблема лишь в том, что в России Steam как сервис сдаёт свои позиции по причине нежелания Valve решать проблему с оплатой. Даже такие не попавшие под санкции способы, как оплата через QIWI-кошелёк, всё равно недоступны уже на протяжении почти года. Объяснений происходящему нет, а желающих «шаманить» со сменой региона и валюты всё же не так много, как многим хочется верить.