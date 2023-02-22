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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Новые подробности о Diablo IV: бесшовный мир, дополнительные задания, разнообразие локаций и многое другое
Открытая «бета» стартует в конце следующего месяца.
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Разработчики ожидаемой экшен-RPG Diablo IV выпустили большой обзорный видеоматериал, в рамках которого рассказали о Санктуарии. Если что, это мир, где происходят события всех частей Diablo. В рамках ролика авторы попытались рассказать зрителям, что являлось для них источником вдохновения, какие побочные задания встретят игроков и с какими монстрами им придётся столкнуться.

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Ключевой особенностью именно четвёртой части является появление бесшовного мира, который геймер сможет свободно исследовать в любом порядке и без загрузок. Сотрудники Blizzard также рассказали, что игрок поймёт, когда произойдёт переход из одного биома в другой.

Сам Санктуарий на момент релиза Diablo IV будет состоять из пяти больших биомов, среди которых будет болотистая местность Хавезар и пустынный регион Кеджистан. При создании отдельных локаций авторы вдохновлялись ландшафтом Шотландии — по крайней мере, они посчитали нужным упомянуть именно этот регион.

В плане атмосферы Diablo IV будет очень сильно напоминать мрачную Diablo II. Разработчикам пришлось переработать внешний вид некоторых монстров, чтобы сделать их большее устрашающими. Внешний вид врагов будет зависеть от биома, что вполне ожидаемо. Что касается дополнительных заданий, то прохождение отдельных побочных квестов в игре реализовано в несколько этапов, но маленьким миссиям тоже найдётся место. В какой-то момент исследователям Санктуария придётся столкнуться с боссом, и вот сражение с ним всегда будет отдавать невероятной эпичностью. Настолько сильно, что игра заботливо отодвинет камеру подальше для большего контроля за передвижением по всей локации.

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Напомним, открытое бета-тестирование Diablo IV стартует в конце марта, полноценный релиз проекта намечен на 6 июня. В качестве целевых платформ указаны ПК, PlayStation и Xbox.

#blizzard #diablo iv
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