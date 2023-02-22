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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Похоже, сценарист Gears of War 2 вновь приступил к работе над серией
Он же и сценарист Gears of War 3.
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В кругу фанатов Gears of War бытует мнение, что вторая и третья части серии являются лучшими как по геймплею, так и по сценарию. За последнее следует благодарить сценариста Джошуа Ортегу, который намекнул на то, что вернулся к работе над франшизой.

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Пока неясно, следует воспринимать данный намёк всерьёз, однако факт остаётся фактом: после ухода Ортеги из франшизы её повествование сильно изменилось, причём многие фанаты серии считают, что в худшую сторону.

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Формально о работе над следующей частью Gears, как теперь называется франшиза, объявлено не было, однако сведения знакомых с ситуацией инсайдеров гласят о том, что студия The Coalition сейчас активно трудится над новинкой.

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