В кругу фанатов Gears of War бытует мнение, что вторая и третья части серии являются лучшими как по геймплею, так и по сценарию. За последнее следует благодарить сценариста Джошуа Ортегу, который намекнул на то, что вернулся к работе над франшизой.
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Пока неясно, следует воспринимать данный намёк всерьёз, однако факт остаётся фактом: после ухода Ортеги из франшизы её повествование сильно изменилось, причём многие фанаты серии считают, что в худшую сторону.
Формально о работе над следующей частью Gears, как теперь называется франшиза, объявлено не было, однако сведения знакомых с ситуацией инсайдеров гласят о том, что студия The Coalition сейчас активно трудится над новинкой.