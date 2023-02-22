На это потребовался ровно год.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Боевик Elden Ring от FromSoftware стал, по сути, главным релизом прошлого года: проект постоянно лидировал в чартах продаж, получил сотни наград «Игра года» и восторженные отзывы публики. Для издательства это всё, впрочем, глубоко вторичная информация, а первичной является исключительно статистика продаж. И сегодня авторы ею поделились: как стало известно, за полный год Elden Ring купили 20 миллионов раз.

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В статистику входят как физические копии, так и цифровые продажи, при этом в первом случае важно понимать, что он подразумевает именно отгрузку копий издательством в розничные сети, а не непосредственно продажи игры конечным потребителям.

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Планируют ли в студии FromSoftware продолжить повествование Elden Ring в том или ином виде, пока неизвестно.