Боевик Elden Ring от FromSoftware стал, по сути, главным релизом прошлого года: проект постоянно лидировал в чартах продаж, получил сотни наград «Игра года» и восторженные отзывы публики. Для издательства это всё, впрочем, глубоко вторичная информация, а первичной является исключительно статистика продаж. И сегодня авторы ею поделились: как стало известно, за полный год Elden Ring купили 20 миллионов раз.
реклама
В статистику входят как физические копии, так и цифровые продажи, при этом в первом случае важно понимать, что он подразумевает именно отгрузку копий издательством в розничные сети, а не непосредственно продажи игры конечным потребителям.
Планируют ли в студии FromSoftware продолжить повествование Elden Ring в том или ином виде, пока неизвестно.