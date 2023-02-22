Вышедший вчера постапокалиптический боевик Atomic Heart от разработчиков из студии Mundfish был тепло встречен публикой — в том числе, пользователями Steam. ПК-версия игры в России, Беларуси и большинстве стран СНГ доступна исключительно на площадке VK Play, с которой возникли проблемы почти сразу после релиза.
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Подобные ограничения в модели распространения, как оказалось, не сильно помешали продажам Atomic Heart. Шутер смог выйти в лидеры продаж (по объёму выручки, но не проданным копиям) Steam во всём мире, обойдя даже Hogwarts Legacy.
А вот с пиковым онлайном у проекта кипрской студии Mundfish дела пока обстоят не лучшим образом: 38 469 игроков в пике и 20 772 в данный момент. Для сравнения: у всё той же Hogwarts Legacy онлайн переваливает за 870 тысяч пользователей, но своих лучших показателей игра смогла достичь на выходных после релиза.
На момент написания данного материала Atomic Heart собрала 2697 отзывов, из которых 89 % — положительные.