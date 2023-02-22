По всему миру, между прочим.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Вышедший вчера постапокалиптический боевик Atomic Heart от разработчиков из студии Mundfish был тепло встречен публикой — в том числе, пользователями Steam. ПК-версия игры в России, Беларуси и большинстве стран СНГ доступна исключительно на площадке VK Play, с которой возникли проблемы почти сразу после релиза.

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Подобные ограничения в модели распространения, как оказалось, не сильно помешали продажам Atomic Heart. Шутер смог выйти в лидеры продаж (по объёму выручки, но не проданным копиям) Steam во всём мире, обойдя даже Hogwarts Legacy.

А вот с пиковым онлайном у проекта кипрской студии Mundfish дела пока обстоят не лучшим образом: 38 469 игроков в пике и 20 772 в данный момент. Для сравнения: у всё той же Hogwarts Legacy онлайн переваливает за 870 тысяч пользователей, но своих лучших показателей игра смогла достичь на выходных после релиза.

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На момент написания данного материала Atomic Heart собрала 2697 отзывов, из которых 89 % — положительные.