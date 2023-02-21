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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Боевик Atomic Heart про альтернативный СССР середины 1950-х уже доступен для прохождения
Главный проект современности от выходцев из России.
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Смотря на состоявшийся буквально только что релиз Atomic Heart, трудно поверить, что несколько лет назад у многих геймеров в его отношении наблюдался хронический скептицизм. Теперь, когда годы пролетели, словно мгновение, а 21 февраля 2023 года уже на календаре, приобщиться к данному творению основанной выходцами из России кипрской студии Mundfish может любой желающий. Да, о том, что Atomic Heart ещё пару дней назад появилась на известных файлообменных ресурсах, мы, конечно же, в курсе, но формально официальный релиз игры состоялся именно сейчас.

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Действие Atomic Heart разворачивается в ретрофутуристическом сеттинге, основой для которого выбрали Советский Союз середины 1950-х годов, который, согласно сюжету игры, благодаря стараниям гениального учёного совершил гигантский прыжок в развитии технологий и стал самой развитым государством на планете.

Повсеместно строятся различные роботы, включая андроидов-помощников по хозяйству, и, по закону жанра, эти роботы сходят со своего синтетического ума и начинают грезить идеей о порабощении человечества. Нам в роли майора Сергея Нечаева предстоит прекратить этот бардак.

Первые обозреватели неоднократно сравнивали Atomic Heart со своеобразной смесью DOOM и BioShock, однако пришли к выводу, что перед нами просто достойный продукт — без «вау-эффекта» и намёков на шедевральность.

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В России игра продаётся официально только в виде PC-версии в магазине VK Play. Базовый ценник — 2 499 рублей за стандартное издание. Купить игру через Steam или на консоли можно только с помощью древних знаний шаманов (VPN, выставление другого региона).

#atomic heart #mundfish
3
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Не шедевр, но достойно: Atomic Heart получила в основном позитивные отзывы критиков
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MaxA
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