Разработчики из независимой студии The Astronauts представили новый геймплейный трейлер фэнтезийного роглайт-шутера Witchfire с «почти открытым» миром. Свежее видео также снабжено комментариями руководителя независимой студии Адриана Хмеляжа, который показал с помощью пистолета «Голод» (Hunger) принцип работы оружия в игре.
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Руководитель The Astronauts рассказал, что каждое оружие в Witchfire содержит в себе «мощную магию». Раскрыть весь потенциал того же «Голода» можно только в случае нанесения критических ударов — для этого следует попадать противникам в голову. Оружие в шутере прокачивается, с каждым новым уровнем растут его характеристики и меняется боекомплект. Например, уже на втором уровне «Голод» получает пули с повышенным показателям нанесения критических повреждений. Третий уровень добавляет для пушки возможность замораживать противников в том случае, если все выстрелы до перезарядки были критическими.
Фэнтезийный роглайт-шутер Witchfire должен поступить в ранний доступ уже в текущем году, пока его релиз запланирован исключительно для Epic Games Store. Точную дату релиза разработчики не спешат называть. Студия The Astronauts основана людьми, приложившими руку к Painkiller, — это очень хорошо заметно по стилю и устройству Witchfire.