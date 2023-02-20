Когда конкретно, не уточнили.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Хоть трассировка лучей сегодня и является одним из основных элементов предпродажной подготовки современных видеоигр, но далеко не все из них имеют поддержку данной технологии либо вообще, либо сразу. Во вторую когорту, как выяснилось, попала Atomic Heart от студии Mundfish: как сообщил сегодня представитель издательства Focus Entertainment в комментарии изданию Rock, Paper, Shotgun, на релизе в игре трассировки лучей не будет — она появится спустя некоторое время после выхода.

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В детали представитель издательства вдаваться не стал, равно как и не объяснил, почему такая ситуация вообще возникла. Иными словами, полнотой функциональных возможностей Atomic Heart сможет похвастать только после релиза, и то — неизвестно, когда точно.

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А релиз состоится уже завтра, 21 февраля. Сегодня уже появились первые обзоры творения Mundfish, из которых следует, что проект получился в целом добротным, но не более того. Шедевра не получилось, вау-эффекта ни по одному из критериев — тоже.