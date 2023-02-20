Сегодня студия Mundfish сняла эмбарго на публикацию рецензий на свой дебютный и сразу же амбициозный проект Atomic Heart. Сеть начала наполняться многочисленными обзорами и рецензиями, которые тут же стали собирать агрегаторы Metacritic и OpenCritic. Благодаря действиям последних у нас появилась возможность примерно оценить первые впечатления критиков от Atomic Heart.
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Выяснилось именно то, чего и следовало ожидать от данного проекта: он получил в основном положительные оценки прессы, но до звания шедевра, безусловно, не тянет. На момент написания данной заметки средняя оценка Atomic Heart на Metacritic составляла 78 баллов из 100 возможных, а на OpenCritic — 72 балла из 100 возможных. При этом лишь 63 % критиков советуют покупать и проходить новинку.
Обозреватели отметили динамичный игровой процесс с интересными механиками, качественное графическое исполнение, а также качественный ретрофутуристический сеттинг, невольно напоминающий игры серии BioShock.
Релиз Atomic Heart состоится завтра — тогда-то и узнаем, что о новинке думают простые пользователи.