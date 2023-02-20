Другого вряд ли следовало ожидать.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Сегодня студия Mundfish сняла эмбарго на публикацию рецензий на свой дебютный и сразу же амбициозный проект Atomic Heart. Сеть начала наполняться многочисленными обзорами и рецензиями, которые тут же стали собирать агрегаторы Metacritic и OpenCritic. Благодаря действиям последних у нас появилась возможность примерно оценить первые впечатления критиков от Atomic Heart.

реклама

Выяснилось именно то, чего и следовало ожидать от данного проекта: он получил в основном положительные оценки прессы, но до звания шедевра, безусловно, не тянет. На момент написания данной заметки средняя оценка Atomic Heart на Metacritic составляла 78 баллов из 100 возможных, а на OpenCritic — 72 балла из 100 возможных. При этом лишь 63 % критиков советуют покупать и проходить новинку.

Обозреватели отметили динамичный игровой процесс с интересными механиками, качественное графическое исполнение, а также качественный ретрофутуристический сеттинг, невольно напоминающий игры серии BioShock.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Релиз Atomic Heart состоится завтра — тогда-то и узнаем, что о новинке думают простые пользователи.