Известный инсайдер Том Хендерсон подтвердил подлинность опубликованных ранее данных из недавней утечки о планах компании Activision по Call of Duty. Параллельно с этим были также раскрыты некоторые дополнительные детали. Инсайдер смог выяснить кое-какие сведения о дополнениях для Modern Warfare 2 и другую информацию.
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Новая часть серии, как подтвердил Том Хендерсон, действительно будет называться «Юпитер», её релиз должен состояться в 2023 году. Разработка проекта поручена Sledgehammer Games. Среди обнаруженных инсайдером сведений есть также упоминание «Цербера» — под этим кодовым названием скрывается уже следующая игра, которая выйдет в 2024-м.
Взлом Activision состоялся в декабре прошлого года, в слитых сведениях также была информация по зарплатам сотрудников и даже местам их работы. Скорее всего, взлому подвергся один из компьютеров сотрудника отдела кадров.
Наконец, утечка раскрыла информацию по расписанию сезонов Call of Duty на текущий год и еще кое-какую информацию, не столь привлекательную для данной заметки.