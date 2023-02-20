Все утечки подтвердились.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Известный инсайдер Том Хендерсон подтвердил подлинность опубликованных ранее данных из недавней утечки о планах компании Activision по Call of Duty. Параллельно с этим были также раскрыты некоторые дополнительные детали. Инсайдер смог выяснить кое-какие сведения о дополнениях для Modern Warfare 2 и другую информацию.

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Новая часть серии, как подтвердил Том Хендерсон, действительно будет называться «Юпитер», её релиз должен состояться в 2023 году. Разработка проекта поручена Sledgehammer Games. Среди обнаруженных инсайдером сведений есть также упоминание «Цербера» — под этим кодовым названием скрывается уже следующая игра, которая выйдет в 2024-м.

Взлом Activision состоялся в декабре прошлого года, в слитых сведениях также была информация по зарплатам сотрудников и даже местам их работы. Скорее всего, взлому подвергся один из компьютеров сотрудника отдела кадров.

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Наконец, утечка раскрыла информацию по расписанию сезонов Call of Duty на текущий год и еще кое-какую информацию, не столь привлекательную для данной заметки.