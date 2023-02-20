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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Cyberpunk 2077 получит мощную фанатскую графическую модификацию уже в середине марта
Об этом сообщил сам автор модификации.
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Некоторое время назад энтузиаст Halk Hogan, известный своей работой над графической модификацией The Witcher 3 HD Reworked Project, объявил о том, что трудится над аналогичным модом, но уже для Cyberpunk 2077. И вот, на выходных стало известно, что первая версия проекта под названием Cyberpunk 2077 HD Reworked Project появится на свет 12 марта.

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Дополнительно Halk Hogan прикрепил свежий видеоролик, демонстрирующий изменения, вносимые в качество картинки после установки модификации. Важно понимать, что мод пока находится на ранних стадиях развития, поэтому дальше повышения разрешения текстур посредством нейросетей дело не дошло. Но и это уже большое достижение.

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По словам разработчика, его модификация будет оказывать минимальный эффект на производительность. Впрочем, необходимо помнить, что текстуры высокого разрешения занимают больше пространства в видеопамяти, так что для нормальной работы явно потребуется видеокарта с её большим набортным объёмом.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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