Valve опубликовала традиционный недельный чарт продаж в Steam. Как и следовало ожидать, лидерство в чарте сохранила Hogwarts Legacy, однако и приятных гостей в нём также оказалось предостаточно. Стоит отметить, что за последнюю неделю в Steam вышло много достойных продуктов, так что чарт существенно оживился и «дал дорогу молодым».
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Первые два места продолжает удерживать Hogwarts Legacy, с пятого и шестого стартовала Wild Hearts, первая неделя PC-версии Returnal помогла данному боевику зафиксироваться на восьмой строчке чарта, ну а градостроительный симулятор Pharaoh A New Era начал свой путь с десятой позиции.
В целом десятка выглядит так:
- Hogwarts Legacy;
- Hogwarts Legacy Digital Deluxe;
- Steam Deck;
- Call of Duty Modern Warfare II;
- Wild Hearts;
- Wild Hearts (предзаказ);
- Destiny 2 Lightfall + Annual Pass (предзаказ);
- Returnal;
- CSGO Prime Status Upgrade;
- Pharaoh A New Era.