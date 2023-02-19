В целом в чарте много новинок, что не может не радовать.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Valve опубликовала традиционный недельный чарт продаж в Steam. Как и следовало ожидать, лидерство в чарте сохранила Hogwarts Legacy, однако и приятных гостей в нём также оказалось предостаточно. Стоит отметить, что за последнюю неделю в Steam вышло много достойных продуктов, так что чарт существенно оживился и «дал дорогу молодым».

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Первые два места продолжает удерживать Hogwarts Legacy, с пятого и шестого стартовала Wild Hearts, первая неделя PC-версии Returnal помогла данному боевику зафиксироваться на восьмой строчке чарта, ну а градостроительный симулятор Pharaoh A New Era начал свой путь с десятой позиции.

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В целом десятка выглядит так: