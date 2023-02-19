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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Hogwarts Legacy продолжает лидировать в недельном чарте продаж Steam
В целом в чарте много новинок, что не может не радовать.
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Valve опубликовала традиционный недельный чарт продаж в Steam. Как и следовало ожидать, лидерство в чарте сохранила Hogwarts Legacy, однако и приятных гостей в нём также оказалось предостаточно. Стоит отметить, что за последнюю неделю в Steam вышло много достойных продуктов, так что чарт существенно оживился и «дал дорогу молодым».

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Первые два места продолжает удерживать Hogwarts Legacy, с пятого и шестого стартовала Wild Hearts, первая неделя PC-версии Returnal помогла данному боевику зафиксироваться на восьмой строчке чарта, ну а градостроительный симулятор Pharaoh A New Era начал свой путь с десятой позиции.

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В целом десятка выглядит так:

  • Hogwarts Legacy;
  • Hogwarts Legacy Digital Deluxe;
  • Steam Deck;
  • Call of Duty Modern Warfare II;
  • Wild Hearts;
  • Wild Hearts (предзаказ);
  • Destiny 2 Lightfall + Annual Pass (предзаказ);
  • Returnal;
  • CSGO Prime Status Upgrade;
  • Pharaoh A New Era.
#steam #valve #hogwarts legacy
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