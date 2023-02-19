Новая версия Telltale должна быть лучше старой. Наверное.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Новообразованная студия Telltale в данный момент занимается проектом по мотивам популярного сериала «Пространство». Сейчас он получил отдельный трейлер, который был представлен в рамках тематического мероприятия IGN Fan Fest.

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Ролик акцентирует внимание на персонажах, их общении между собой, а ещё на методах передвижения в невесомости внутри космического корабля и даже в открытом космосе. В геймплейном плане свежий материал по The Expanse: A Telltale Series вновь собран из кадров пре-альфа версии, как это уже было летом прошлого года.

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К сожалению, новая итерация Telltale пока не готова озвучить даже приблизительную дату релиза игры по мотивам сериала «Пространство». Список целевых платформ мы тоже не знаем, да и своей страницы в Steam у проекта пока нет.