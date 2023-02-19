Новообразованная студия Telltale в данный момент занимается проектом по мотивам популярного сериала «Пространство». Сейчас он получил отдельный трейлер, который был представлен в рамках тематического мероприятия IGN Fan Fest.
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Ролик акцентирует внимание на персонажах, их общении между собой, а ещё на методах передвижения в невесомости внутри космического корабля и даже в открытом космосе. В геймплейном плане свежий материал по The Expanse: A Telltale Series вновь собран из кадров пре-альфа версии, как это уже было летом прошлого года.
К сожалению, новая итерация Telltale пока не готова озвучить даже приблизительную дату релиза игры по мотивам сериала «Пространство». Список целевых платформ мы тоже не знаем, да и своей страницы в Steam у проекта пока нет.