Они ей, справедливости ради, и не требуются.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Hogwarts Legacy справедливо стала главным игровым проектом 2023 года даже несмотря на тот факт, что год только начался, а впереди ещё вагон и маленькая тележка не менее достойных релизов. Игроки погрузились в мир «Гарри Поттера» за сто лет до самого Гарри Поттера и его друзей, и получают удовольствие от прохождения новинки. Учитывая уровень Hogwarts Legacy, по Сети уже закономерно гуляют вопросы о возможности выпуска сюжетных дополнений. На этот счёт у разработчиков имеется ответ, который одни сочтут отличным, а другие — несколько разочаровывающим.

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По словам геймдиректора Hogwarts Legacy Алана Тью, у разработчиков пока нет планов на дополнения: все силы были брошены на подготовку самой игры, а сейчас основной упор сделан на обновления, повышающие производительность и стабильность, а также исправляющее ошибки и иные недоработки.

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Стоит отметить, что дополнения Hogwarts Legacy не особо-то и нужны: если верить геймерам, то проект получился цельным и завершённым, а какой-то дополнительный контент может всё только испортить.