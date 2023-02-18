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Разработчики из студии The Bearded Ladies совместно с издательством 505 Games представили большое геймплейное видео Miasma Chronicles — приключенческой тактики в антураже постапокалиптической Америки. Материал продолжительностью 17 минут демонстрирует основные аспекты проекта, включая исследование мира в реальном времени и пошаговые схватки.

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По здешней легенде, в не таком уж далёком будущем Америку разрушила дикая сила, которую называют «Миазма». Главного героя зовут Элвис — это молодой мужчина, которого ещё ребенком распределили в шахтёрский городок Застойтаун. Мать оставила его на няньку-робота, которую он называет старшим братом, и оставила ему загадочную перчатку, с помощью которой он может управлять «Миазмой».

Вместе с «братьями герой отправляется в путешествие по постапокалиптической пустоши, чтобы найти ответы на все вопросы. Полученные ответы, как заверяют разработчики, могут «навсегда изменить судьбу человечества».

Среди основных особенностей Miasma Chronicles авторами указано следующее:

сочетание исследования мира в реальном времени с тактическими пошаговыми сражениями с элементами RPG;

сложное, красивое и многогранное окружение, а также диковинные персонажи; возможность улучшать оружие и способности, которые дадут героям преимущества в битве;

захватывающий сюжет, который в какой-то момент раскроет правду о таинственной «Миазме».

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Релиз Miasma Chronicles должен состояться в 2023 году на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. На странице игры в Steam заявлена поддержка русского языка (меню и субтитры).