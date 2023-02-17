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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Студия-разработчик Sid Meier’s Civilization и XCOM лишилась своего руководителя
А ещё коллектив покинул геймдиректор Marvel’s Midnight Suns.
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Firaxis Games — это такая студия, качество продукции которой раз на раз не приходится и становится готовой к употреблению только после выхода многочисленных обновлений и дополнений. Является именно это обстоятельство причиной сегодняшнего ухода руководителя Firaxis Стива Мартина или нет, неясно, но сам факт случился: сегодня Мартин объявил об уходе со своего поста после 27 лет работы.

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Вместе с ним компанию покинул и Джейк Соломон, трудившийся в качестве геймдиректора серии XCOM, а также недавней Marvel’s Midnight Suns.

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В целом же у Firaxis сегодня контрастный душ из новостей. Из хорошего — студия подтвердила факт работы над следующей частью Sid Meier’s Civilization. Подробностей правда, пока нет.

#firaxis games
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