А ещё коллектив покинул геймдиректор Marvel’s Midnight Suns.

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16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Firaxis Games — это такая студия, качество продукции которой раз на раз не приходится и становится готовой к употреблению только после выхода многочисленных обновлений и дополнений. Является именно это обстоятельство причиной сегодняшнего ухода руководителя Firaxis Стива Мартина или нет, неясно, но сам факт случился: сегодня Мартин объявил об уходе со своего поста после 27 лет работы.

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Вместе с ним компанию покинул и Джейк Соломон, трудившийся в качестве геймдиректора серии XCOM, а также недавней Marvel’s Midnight Suns.

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В целом же у Firaxis сегодня контрастный душ из новостей. Из хорошего — студия подтвердила факт работы над следующей частью Sid Meier’s Civilization. Подробностей правда, пока нет.