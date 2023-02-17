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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Официально: новая часть бессмертной серии Sid Meier’s Civilization находится в разработке
Но подробностей пока нет.
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Серия глобальных псевдоисторических стратегий Sid Meier’s Civilization существует дольше, чем многие её фанаты: первая игра франшизы вышла в 1991 году, а последняя на данный момент — в 2016-м. Прошло уже шесть лет, и вот, разработчики из Firaxis посчитали, что сейчас самое время для объявления о том, что следующая часть находится в разработке.

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Никаких подробностей проекта нет, поэтому на данный момент неизвестно, с чем мы будем иметь дело: с условной седьмой номерной частью, с ответвлением в духе сиквела Civilization Beyond Earth или же с чем-то ещё.

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Учитывая, что Firaxis предпочитает не объявлять о работе над новинками задолго до их выхода, можно рискнуть и предположить, что формальный анонс новой «Цивы» состоится уже в ближайшие недели или месяцы.

#2k games #firaxis games
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