Студия Blue Byte является едва ли не самой долгоиграющей в игровой индустрии: будучи основанной в 1988 году, она продолжает функционировать (пусть теперь и под брендом Ubisoft) и по сей день. За это время сменилось несколько поколений разработчиков, но Blue Byte остаётся верна себе и занимается любимым делом — производством стратегий немецкой школы.
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Вот и завтра, 17 февраля, новое творение Blue Byte в лице The Settlers New Allies поступит в продажу. А чтобы никто об этом случайно не забыл, сегодня Ubisoft опубликовала сопутствующий видеоролик.
Как и во всех предыдущих играх серии The Settlers, в New Allies нам предстоит развивать поселение, создавать длинные производственные цепочки, подготавливать армию и наказывать противника. В указанный день игра станет доступна на PC; на консолях она выйдет месяцем позже — 23 марта.