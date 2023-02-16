Разработчики из польской студии Covenant представили геймплей своей будущей стратегии Gord, снабдив свежее видео нужными комментариями. Игроки могут оценить здешние активности в ходе выполнения миссий по развитию колонии.
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Комментирует происходящее на экране Стэн Джаст, глава Covenant и геймдиректор Gord. Он также рассказывает об основных особенностях стратегии, пытается прояснить выбор такого необычного антуража и даже делится опытом по переводу всех этих славянских дивностей в формат интерактивного развлечения.
Даты релиза у Gord пока нет, но мы точно знаем, что проект выйдет на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и S.