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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
От рекордного «онлайна» в файтинге MultiVersus не осталось и следа
Что было предсказуемо сразу же.
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Многие видеоигры переживают одинаковые циклы своего существования: запуск, неожиданная абсолютно ничем необоснованная популярность, её резкое падение, забвение. То же самое произошло и с файтингом MultiVersus, в котором в качестве бойцов принимают участие различные персонажи из комиксов и мультфильмов. Поначалу проект порадовал своих создателей высоким уровнем популярности, но весьма быстро дело пошло на спад, и вот, по прошествии семи месяцев после релиза ситуацию можно с чистой совестью назвать плачевной.

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Согласно статистике SteamDB, в одном только сервисе от Valve «онлайн» MultiVersus на сегодняшний день обвалился примерно в 150—300 раз по сравнению с релизными показателями: если летом прошлого года в новинку одновременно играли по 150 тысяч пользователей, то сейчас это число болтается в районе 500—1100.

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Очевидно, что проблема MultiVersus не только и не столько в местной системе монетизации, сколько в целом в слабо проработанном игровом процессе, отсутствии разнообразия и в целом нелепости происходящего на экране.

#multiversus
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