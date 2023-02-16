По крайней мере, игру можно пройти от начала и до конца.

Сведения о том, что мальтийская студия 4A Games активно трудится над следующей частью серии Metro, а конкретно — над продолжением Metro Exodus — появляются уже достаточно часто, чтобы утратить все сомнения в их правдивости. А на тот случай, если сомнения всё же есть, сегодня авторитетный инсайдер Том Хендерсон, который в своих «предсказаниях» ещё ни разу не ошибся, сообщил, что продолжение Metro Exodus уже достигло той степени готовности, при которой его можно пройти от начала и до конца.

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По мнению Хендерсона, формальный анонс нового проекта 4A Games может состояться уже в этом году, тогда как релиз состоится в году следующем.

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Информации о новинке настолько мало, что, можно сказать, её вообще нет. Известно лишь о том, что сиквел Metro Exodus создаётся для платформ текущего поколения и с высокой долей вероятности будет включать в свой состав некий сетевой режим.