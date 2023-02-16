Разработчики из студии Triskell Interactive совместно с издательством Dotemu выпустили в продажу Pharaoh: A New Era — переиздание классической градостроительной стратегии из 1990-х в антураже древнего Египта.
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Проект может похвастаться полностью обновлёнными элементами из оригинала, улучшенной графикой и оптимизацией для современных систем. В геймплейном плане переиздание Pharaoh предлагает возглавить развитие одной из величайших цивилизаций в рамках 50 миссий. Для этого нужно будет поэтапно возводить город и следить за всеми составляющими его развития.
Для развития города в игре нужно обрабатывать плодородные земли в долине на побережье Нила, возводить исторические монументы Древнего Египта, в том числе Большого сфинкса, Египетские пирамиды и Александрийский маяк.
В распоряжении игрока есть всё необходимое для постройки города и его управления. Он должен будет добиться процветания всех сфер: экономики, внутренней и внешней торговли, культуры, здравоохранения, земледелия, образования и т. д. Чтобы ему легче было наблюдать за прогрессом, в игре есть различные параметры, отображающие уровень благополучия города и его жителей.
Особенности именно переизданной версии Pharaoh:
- обновлённые меню и различные технические усовершенствования;
- полностью перезаписанный саундтрек: насладитесь перезаписанными мелодиями из оригинального саундтрека, исполненными с помощью классических восточных музыкальных инструментов;
- новый переосмысленный интерфейс;
- новый индикатор нилометра поможет отслеживать время и качество разливов Нила;
- более простое и эффективное управление населением благодаря новым и изменённым механикам, таким как подсказки о рабочих, фиксированная доля рабочих и общий резерв рабочей силы;
- быстрое развитие города благодаря возможности быстро копировать и вставлять здания.
Градостроительная стратегия Pharaoh: A New Era была тепло принята публикой: на момент публикации данного материала у неё было 190 отзывов в Steam и 81 % рейтинга.