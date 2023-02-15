Разработчики из GSC Game World в своём новом сообщении рассказали, что стоимость коллекционного издания S.T.A.L.K.E.R. 2 вырастет с 21 февраля. Речь идёт про издание Ultimate Edition, которое раньше стоило $339, а вскоре его цена вырастет до $379.
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Авторы шутера также напомнили, что войдет в «коллекционку»: бонусы все других изданий, фигурка, стилбук со специальным артом, лампа и рюкзак. Тем игрокам, кто оформил предзаказ раньше, оплачивать разницу не придётся. Изменение цены Ultimate Edition обуславливается потребностью в «сохранении качества» входящих в него предметов и общей «непростой» обстановкой в мире.
«Чернобыльская Зона Отчуждения существенно изменилась после второго взрыва в 2006 году. Жестокие мутанты, смертоносные аномалии и враждующие фракции сделали Зону местом, где очень тяжело выжить. Тем не менее, артефакты невероятной ценности привлекали в Зону многих людей, называемых сталкерами. Они проникали в Зону на свой страх и риск, стремясь разбогатеть на этом или даже найти Истину, сокрытую в Сердце Чернобыля.
Возьмите на себя роль сталкера-одиночки и исследуйте бесшовный фотореалистичный открытый мир радиоактивной зоны площадью 64 км² с разнообразными локациями, которые позволят взглянуть на пост-апокалиптическую атмосферу под разными углами. Прокладывайте свой путь по Зоне, чтобы определить собственную судьбу. Пройдите по нехоженым тропам крайне разветвленной истории», — гласит официальное описание проекта.
Напомним, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl должен состояться в текущем году на ПК, Xbox Series X и S. Если вдруг кто забыл, то официального релиза игры в России и Беларуси не будет, русскую озвучку тоже «не завезут».