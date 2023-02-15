Эмбарго на публикацию обзоров на Atomic Heart будет снято в следующий понедельник, 20 февраля в 16:00 по московскому. Именно в этот день в Сети появятся первые рецензии и обзорные материалы, из которых любители игр смогут сделать относительно Atomic Heart необходимые им выводы. По крайней мере, информацией о том, что рецензии появятся именно в этот день и час, поделилось издание «Чемпионат».
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Напомним, что Atomic Heart повествует историю альтернативного Советского Союза, который пошёл по пути ускоренного технического развития, и уже к середине 1950-х имел в своём распоряжении роботов, включая андроидов, участвующих во всех сферах человеческой деятельности.
Релиз состоится 21 февраля на актуальных платформах. В России игра официально и без танцев с бубном будет доступна только виде PC-версии и только через VK Play.