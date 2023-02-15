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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Крупного разработчика мобильных игр «Гейм Инсайт» заподозрили в преднамеренном банкротстве российского юрлица
Бенефициарам это может грозить уголовными делами.
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Издание «Коммерсантъ» опубликовало заметку с важными деталями банкротства «Гейм Инсайт», некогда крупного российского разработчика мобильных игр. Арбитражный управляющий обнаружил признаки преднамеренного банкротства и отправил соответствующее обращение в прокуратуру. Бенефициарам «Гейм Инсайт» могут грозить уголовные дела сразу по нескольким статьям УК РФ — так считают юристы.

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Напомним, среди совладельцев компании-разработчика игр есть основатели интернет-холдинга Mail.ru Михаил Винчель и Григорий Фингер, а также его бывший вице-президент Игорь Мацанюк. Арбитражный управляющий находящегося на стадии банкротства ООО «Гейм Инсайт» Денис Качура рассказал в беседе с журналистами «Коммерсанта», что данная компания является дочерним предприятием литовской Game Insight Group UAB, которая тоже являлась основным контрагентом российского юрлица.

Само пояснение от управляющего выглядит следующим образом: «Российский "Гейм Инсайт" разрабатывал игры по заказу литовской структуры и получал от неё средства. Литовская Game Insight Group UAB владела товарными знаками и интеллектуальными правами на игры студии, российская компания занималась заказной разработкой и прав на игры не имела».

Тот самый Игорь Мацанюк контролировал и литовской, и российской компаниями — так заявляет Денис Качура, ссылаясь на внутреннюю документацию «Гейм Инсайт». Литовская компания осталась должна российской приблизительно 1,4 миллиона евро, но не переводит их, ссылаясь на санкции.

Опрошенный «Коммерсантом» юрист NSP Арам Григорян считает, что если контролирующие литовскую Game Insight Group UAB действительно вывели активы российской ООО и намеренно уклонились от уплаты лицензионного вознаграждения (то есть, не предприняли «разумных действий» по стабилизации российской компании), то состав преднамеренного банкротства тут действительно имеется.

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А вот руководитель практики «Реструктуризация и банкротство» КА «Регионсервис» Павел Кирсанов напоминает, что следователи «не очень любят расследовать дела о фиктивном и преднамеренном банкротстве, и даже несколько лет назад МВД РФ выступало с инициативой исключения этих статей из УК РФ». Но, исходя из анализа решения судов, можно говорить об увеличении количества приговоров по данным статьям.

#game insight
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