Как-то всё несвоевременно.

После того как WB Games вместе со своей головной компанией Warner Bros. в целом ушла с российского рынка, игры компании не только стали недоступны для покупки в РФ, но и их локализация стала выполняться, в лучшем случае, в виде субтитров. Оно-то понятно, что даже с сохранением своего присутствия в России WB Games, скорее всего, не стала бы раскошеливаться на полноценную озвучку той же Hogwarts Legacy, поэтому геймерам, продолжающим считать, что «игры вне политики», остаётся только уповать на работу энтузиастов, таких, как студия GamesVoice.

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На днях GamesVoice объявила начало сбора средств на озвучку Hogwarts Legacy, и вот, по прошествии пяти дней из необходимых 1,9 миллионов рублей удалось собрать уже свыше миллиона. В связи с этим коллектив объявил о том, что приступил к работе: начались тесты «обратной запаковски звука», также изучается вопрос «с таймингами и липсинком», сортируются персонажи, происходит формирование глоссария.

Сейчас в GamesVoice готовятся к первым записям, которые выполнят роль демонстрации будущей озвучки.

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Важно понимать, что процесс создания полноценной озвучки небыстрый, так что в полностью локализованном виде сыграть в Hogwarts Legacy в ближайшее время явно не удастся. А кому данный проект будет нужен через несколько месяцев, вопрос открытый.