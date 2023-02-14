Слухи о существовании перезапуска серии разрушительных гонок Twisted Metal гуляют по Сети уже не первый год, а в начале года наступившего появилась информация о том, что за перезапуск отвечает коллектив Firesprite. Теперь же, когда на сайте студии появился раздел с вакансиями, небезразличные пользователи решили выудить из этого максимально возможную информацию касательно планов коллектива.
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Выяснилось, что перезапуск Twisted Metal, если это действительно то, над чем корпит Firesprite, создаётся на движке Unreal Engine 5, а также включает в свой состав сетевой режим. Дополнительно заявлено о качественной сюжетной проработке проекта, возможности участвовать в сражениях как на автомобилях, так и на своих «двоих», а местный ИИ будет учиться на основе действий игроков.
Согласно описанию вакансий, проект создаётся для PC (Steam) и PlayStation 5, что, учитывая историю франшизы Twisted Metal, стало бы вполне логичным решением. Данная серия испокон веков была PlayStation-эксклюзивом, ну а что касается PC, то Sony на протяжении нескольких лет рассматривает данную платформу максимально адекватно, насколько это только возможно в положении компании.
О сроках анонса, не говоря уже о релизе, пока нет никакой информации — даже намёков.