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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Перезапуск Twisted Metal может выйти на PC и будет работать на движке Unreal Engine 5
Горстка информации из описания вакансий.
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Слухи о существовании перезапуска серии разрушительных гонок Twisted Metal гуляют по Сети уже не первый год, а в начале года наступившего появилась информация о том, что за перезапуск отвечает коллектив Firesprite. Теперь же, когда на сайте студии появился раздел с вакансиями, небезразличные пользователи решили выудить из этого максимально возможную информацию касательно планов коллектива.

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Выяснилось, что перезапуск Twisted Metal, если это действительно то, над чем корпит Firesprite, создаётся на движке Unreal Engine 5, а также включает в свой состав сетевой режим. Дополнительно заявлено о качественной сюжетной проработке проекта, возможности участвовать в сражениях как на автомобилях, так и на своих «двоих», а местный ИИ будет учиться на основе действий игроков.

Согласно описанию вакансий, проект создаётся для PC (Steam) и PlayStation 5, что, учитывая историю франшизы Twisted Metal, стало бы вполне логичным решением. Данная серия испокон веков была PlayStation-эксклюзивом, ну а что касается PC, то Sony на протяжении нескольких лет рассматривает данную платформу максимально адекватно, насколько это только возможно в положении компании.

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О сроках анонса, не говоря уже о релизе, пока нет никакой информации — даже намёков.

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