Разработчики из студии Warhorse, подарившие любителям ролевых игр средневековую RPG Kingdom Come Deliverance, недвусмысленно напомнили, как быстро летит время: казалось бы, только вчера состоялся релиз данной «ролёвки», как сегодня девелоперы уже отмечают пятилетие со дня её выхода.
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За эти годы игра получила не только массу обновлений и различного контента, но и сумела разойтись тиражом в пять миллионов копий. По случаю мини-юбилея авторы опубликовали сопутствующий видеоролик, а также сообщили о появлении в Kingdom Come Deliverance двух новых озвучек — чешской и японской.
Понять, почему были выбраны именно эти языки, нетрудно: чешский — родной язык для разработчиков, ну а японский просто является языком региона, где очень любят игры. Куда более интересный вопрос — почему эти локализации появились только сейчас, когда все, кто хотели, Kingdom Come Deliverance давным-давно прошли, и не по одному разу.