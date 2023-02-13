За последние годы игровая индустрия приучила нас к тому, что откладывать релизы по несколько — это нормально. Обратные ситуации, когда релиз не откладывается, а ускоряется, столь же редки, как дождичек в четверг, но когда это всё же происходит, то на соответствующую тему имеет смысл даже написать новостную заметку. В частности, сегодня стало известно, что многострадальный зомби-экшен Dead Island 2 выйдет не 28 апреля, как предполагалось, а на неделю раньше — 21 апреля. Дополнительно девелоперы сообщили, что проект отправился в печать, тем самым подтвердив, что указанный срок изменению уже не подлежит.
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Безусловно, учитывая тот факт, что с момента первоначального анонса Dead Island 2 прошло без малого девять лет, данная новость выглядит как некая издёвка, но здесь необходимо понимать, что разработка Dead Island 2 перезапускалась, повторно начавшись только в 2018 году. Таким образом, проект, существовавший в 2014 году во время первоначального анонса Dead Island 2, сгинул, и про него можно забыть.